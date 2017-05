Standing Ovations für Michael Jedlicka & Band bei "A tribute to Ludwig Hirsch"

07.05.2017, 15:59 Uhr

Entertainer Michael Jedlicka & Band: Benefiz-Konzert in der Zistersdorfer Kellerbühne war Premiere im Bezirk Gänserndorf.

ZISTERSDORF (mb). "Lasst euch mit der Musik von Ludwig Hirsch einlullen, ein bissl zwicken, lächelt und fühlt euch wohl", ist das Motto von Michael Jedlicka für die Wertschätzung des 2011 verstorbenen Interpreten Ludwig Hirsch. Schon als Kind war Jedlicka von den Texten - melancholisch, manchmal rau, aber nie laut und den teils unbekannten Liebesliedern - begeistert. "Autropop wird von vielen gesungen, die Lieder von Ludwig Hirsch spielt niemand", meint Jedlicka.So entstand gemeinsam mit Mistelbachs Stadtkapellmeister Karl Bergauer die Idee die Songs von Ludwig Hirsch wiederzubeleben und gemeinsam mit Klaus Lahner Bass), Mathias Schödl (Gitarre) und Andreas Fried (Schlagzeug) neu zu interpretieren.

"Gänsehaut-Atmosphäre"

Sichtlich stolz ist Jedlicka, dass seine Tochter Johanna "Josi" Wanderer mit ihm gemeinsam auf der Bühne steht und singt. Höhepunkt war, als Josi das Lied "Rebekka und ich" in norwegischer Sprache sang. Für die 27-jährige Josi war Ludwig Hirsch ein Unbekannter. Erst als ihr Vater fragte, ob sie das Lied "Geh spuck in Schnuller aus" kennt, sagte sie "ja" und machte spontan bei der Band mit. Für Gänsehaut sorgte auch Karl Bergauer an der Trompete. "Diese Neuinterpretation seiner Lieder stört den Ludwig sicher nicht. Der schaut uns jetzt von oben zu und denkt sich: hätt ich doch auch nur einen Trompeter dazu genommen", scherzt Jedlicka. Standing Ovations am Ende des Konzerts, allen voran Bürgermeister Wolfgang Peischl und Kulturstadtrat Gottfried Zelenka.Der Erlös des Benefiz- Konzertes geht an eine Familie in der Großgemeinde Zistersdorf. Wer das großartige "akkustische Kino in Memoriam Ludwig Hirsch" versäumte, hat am 14. Juni um 20.00 Uhr im Weingut Zuschmann in Martinsdorf die Gelegeheit es nachholen, sowie bei der Sommerszene in Gänserndorf.