Tolle Erfolge bei der Konzertmusikbewertung 2017 in Marchegg

28.04.2017, 17:31 Uhr

Die Punktevergabe wurde von einer dreiköpfigen hochrangig besetzten Jury vorgenommen. Von den 27 teilnehmenden Kapellen trat eine Kapelle in der Schwierigkeitsstufe A, 5 Kapellen in der Stufe C und 21 in der Stufe B an. In der Stufe C erspielte die Waidenbachtaler Heimatkapelle mit Kapellmeister Robert Zecha 93,33 Punkte. Auch der Gastgeber, der Musikverein Marchegg /Breitensee unter der Leitung von Elisabeth Trunner, war so erfolgreich wie noch nie und erreichte in der Schwierigkeitsstufe B hervorragende 94,17 Punkte.