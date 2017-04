20 Jahre Volkshilfe-Stützpunkt Strasshof

26.04.2017, 17:48 Uhr

Aktuell sind unter Leitung von Carina Steiner an dem Standort 16 Mitarbeiter mit insgesamt 10 Fahrzeugen tätig. Das Tätigkeitsfeld besteht in der Betreuung alter und kranker Menschen mit einer Vielzahl an Servicediensten wie Hauskrankenpflege, Heimhilfe, Mobile Therapie, Notruftelefon, Essen zu Hause, Sauberservice, Kurzzeitpflege, Tageszentren, 24-Stunden-Betreuung, Seniorencafé, (mobile) Pflegeberatung, Stammtisch für pflegende Angehörige, etc.Aber auch die Kinderbetreuung liegt der Volkshilfe am Herzen und gemeinsam mit der Marktgemeinde Strasshof werden ein Kleinkinderhaus, ein Hort und eine schulische Nachmittagsbetreuung betrieben.