30 Ladestellen für E-Autos im Bezirk Gänserndorf

24.07.2017, 00:00 Uhr

Aktuell gibt es im Bezirk Gänserndorf bereits 30 Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Schon heute werden im Bundesländervergleich die meisten Elektro-Fahrzeuge in Niederösterreich zugelassen. Und im EU-Vergleich ist Österreich sogar das Land mit dem höchsten Anteil an reinen e-Fahrzeugen bei den Neuzulassungen im Jahr 2016. "Wir wollen unsere Spitzenposition weiter ausbauen", sagt Lobner.Einen Überblick über alle E-Tankstellen unter e-tankstellen-finder.com - alle Infos zur E-Mobilität in NÖ unter www.enu.at/elektromobilitaet.