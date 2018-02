Aschermittwoch der Künstler 2018 in Spannberg

15.02.2018, 07:29 Uhr

"Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst."

(Formel beim Empfang des Aschenkreuzes).Am Aschermittwoch hat wieder die 40-tägige Fastenzeit begonnen. P. Karl Seethaler lud wieder in die Pfarrkirche zum "Aschermittwoch der Künstler" ein. Heuer wurde der Gottesdienst von Burgschauspieler Michael König (Lesungen) und Barbara Marie-Louise Pavelka (Gesang) gestaltet. An der Orgel waren Asako Hosoki und Reinhard Pleininger zu hören.Der Aschermittwoch der Künstler ist eine von dem Schriftsteller Paul Claudel nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Veranstaltung der Begegnung von Kirche und Kunst, die jährlich am Aschermittwoch in vielen Ländern stattfindet.