Benefizkonzert "Musik für Kenia" in Angern

02.05.2018, 16:21 Uhr

Hilfe für Waisen

Magodo Foundation ist ein Verein mit Sitz in Angern, gegründet von Martha Auer und Rael Shete im Jahr 2012.Der Kerngedanke dieses Projekts war die Grundversorgung der schutzbedürftigen Waisen des Magodo Kinderheims, Kenia. "Da der Verein klein organisiert ist, stimmten wir auch die Projektgrößen darauf ab und entschieden uns für die Versorgung mit Schulmaterialien (Hefte, Stifte, Bücher, Schultaschen, Schuluniformen und Schuhe)", erklärt Martha Auer.Gestartet hat man mit kleinen Initiativen in Volksschulen Angern, Weikendorf, Ebenthal, mit einem Kirchenchorkonzert mit Frau Kalender, und im Dezember einen jährlichen Punschstand in Angern ermöglicht durch die Gemeinde Angern. Vor zwei Jahren veranstaltete der Verein auf Initiative von Martina Höbert erstmals ein Benefizkonzert in Angern.Auer: "Unser Dank gebührt der großartigen Unterstützung unserer zahlreichen Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern, mit deren Hilfe wir in den fünf Jahren unseres Bestehens bereits mehr als 10.000 Euro an Spenden in eine bessere Schulbildung für ca. 4.000 Kinder investieren konnten." Dokumentiert wird die Arbeit der Magodo Foundation mit Fotos und Videoclips, zu sehen bei diversen Veranstaltungen und auch während des Konzerts am 26. Mai im Gemeindesaal."Jede noch so kleine Geste, kann sehr viel bewirken und macht einen großen Unterschied im Leben bedürftiger Kinder", betont Auer.www.magodofoundation.at