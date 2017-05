05.05.2017, 12:08 Uhr

Bezirk Gänserndorf: KFZ-Mechaniker unter Betrugsverdacht

BEZIRK. Der Geschäftsführer einer KFZ-Reparaturfirma steht im Verdacht - und ist zum Teil geständig - von Ende 2013 bis 2016 insgesamt zehn Versicherungsgesellschaften geschädigt zu haben, indem er Schäden an 141 Kundenfahrzeugen mittels Hammer, Schlegel, Betonkern, Holzlatte und Blechteilen vorsätzlich vergrößert hatte. Diese erweiterten Gesamtschäden wurden von der Firma des Beschuldigten den Versicherungen in Rechnung gestellt und von diesen auch bezahlt. Die Gesamtschadenshöhe wurde mit 330.000 Euro beziffert.

Als besonderes Service stellte der Betrieb jedem Kunden für die Dauer der Reparatur ein Ersatzfahrzeug kostenlos zur Verfügung, übernahm den Selbstbehalt in der Höhe von 200 bis 500 Euro und führte die gesamte Schadensabwicklung durch. Damit war der Kundenzustrom enorm, der Firmenchef hatte deshalb bis zu 15 Leihfahrzeuge angemeldet. Er wurde wegen Verdacht des schweren gewerbsmäßigen Betruges bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

