Bunt ist g'sund für die Natur: Woche der Artenvielfalt vom 19. bis 28. Mai

03.05.2017, 15:14 Uhr

Am 22. Mai wird der Internationale Tag der Artenvielfalt begangen und eingebettet in die begleitende Biodiversitätskampagne vielfaltleben kann man eine ganze Woche lang die heimische Fauna und Flora näher kennen- und verstehen lernen. Genau beobachten, die Dinge beim Namen nennen können, von Fachleuten bestens betreut unterwegs sein – all das wird dem interessierten Publikum in der Aktionswoche leichtgemacht. Ob Hobbyforscher oder stiller Genießer, es ist für alle etwas dabei!

Die Woche der Artenvielfalt findet heuer zum achten Mal in ganz Österreich statt. Vom 19. bis 28. Mai gibt es dazu in allen Bundesländern Veranstaltungen, Führungen, Wanderungen und Workshops. In den letzten Jahren haben jeweils fast 100 Partnerorganisationen zu über 200 Veranstaltungen eingeladen.Eine Auswahl der Veranstaltungen:, Nationalpark Donauauen: Überlebenskünstler am Hochwassserschutzdamm - eine botanische Wanderung zu den Trockenrasenpflanzen am Rande der AuMarchegger Storchenhaus: Exkursion Unter Wasser...Nationalpark Donauauen: Auf der freien Donauwelle (Ganztags-Bootstour)Niedersulz: Die Welt der Biene im Museumsdorf NiedersulzNationalpark Donauauen: Schlauchbootfahrt und Au-SpaziergangNationalpark Donauauen: Tschaikenfahrt und Au-Spaziergang25.5. Nationalpark Donauauen: Donau-Bootstour von Schönau nach Orth25.-28.5. Schloss Hof: Frühlingsgartentage auf Schloss HofTermine auf www.naturschutzbund.at/woche-der-artenvielfalt.htm