Die alte Volksschule im Stadt'l wird runderneuert

20.10.2017, 00:00 Uhr

Groß-Enzersdorf ist Zuzugsgemeinde und hat erst kürzlich die 10.000-Einwohner-Marke gesprengt. Ensprechend groß sind die Herausforderungen in Bezug auf Infrastruktur. Laufend müssen neue Kindergärten gebaut werden, der nächste ist bereits in Planung, er wird voraussichtlich in Oberhausen gebaut. Damit ist für die Stadtchefin klar: "Langfristig muss die Volksschule Oberhausen erweitert werden."