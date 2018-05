Die letzte Station

02.05.2018, 11:49 Uhr

Sicherheit des Landes

Nachdem Karl am 11. November die Verzichtserklärung an den Amtsgeschäften unterschrieben hatte, zog er sich mit seiner Familie nach Eckartsau zurück. Das kleine Schlösschen aus dem Privatbesitz des ermordeten Thronfolgers Franz Ferdinand bot mehr Sicherheit in den unruhigen Zeiten. Der das Schloss umgebende Wald garantierte Fleisch aus der Jagd für den Mittagstisch. Das kleine Barockschlösschen wurde zur Drehscheibe der verbliebenen monarchistischen Kräfte im gesunkenen Kakanien. Ein Faktum, das der neuen Regierung unter Karl Renner ein Dorn im Auge war. Der lästige Kaiser sollte das Land verlassen. Bis zur letzten Sekunde versuchte die demokratische Regierung, Karl zur Abdankung zu bewegen, was dieser im Hinblick auf eine mögliche Restauration strikt ablehnte.

Abschied von Österreich

Abfahrt 19.05 Uhr

Die letzten Stunden der kaiserlichen Familie auf österreichischem Boden sind genauestens dokumentiert. Bevor das Kaiserpaar und seine fünf bis dato geborenen Kinder von Eckartsau Abschied nahmen, begab man sich in die Kapelle zum Gebet. Personal, der Bürgermeister und Bauern aus der Umgebung waren gekommen, um dem scheidenden Herrscherpaar ein würdiges Adieu zuzurufen. Einzig die Kaiserin-Mutter, Herzogin Maria Antonia, fiel aus der Rolle: Sie erschien "mit Schmuck behangen wie ein Weihnachtsbaum und mit ihren zwei schrecklichen alten Collies an der Leine."Mit dem Auto begab man sich zum Bahnhof nach Kopfstetten – die Fahrt dauerte 20 Minuten. Rund 2000 Menschen hatten sich dort versammelt. Um 19.05 Uhr am 25. März 1919 rollte der Zug an. Der letzte Kaiser aus dem Hause Habsburg verließ Österreich. Er sollte es nie wieder betreten.