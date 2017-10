Drohungen und Hiebe für Gattin und Schwester

09.10.2017, 17:15 Uhr

Mit Umbringen gedroht

In allen Fällen geht es darum, dass er seine nunmehrige Ex-Ehegattin (19) und seine Schwägerin immer dann verprügelte bzw. mit dem Umbringen bedrohte, wenn diese ihm widersprachen, also dem männlichen Geschlecht nicht den in seiner Ethnie geforderten Respekt zollten.Mit anderen Worten: wenn sie nicht kuschten, falls sie nicht seiner Meinung waren.Richterin Lydia Rada verurteilte den bisher gerichtlich unbescholtenen Mann zu drei Monaten Freiheitsstrafe, setzte jedoch den Vollzug für eine dreijährige Probezeit zur Bewährung aus.