Erlebnis-Radstopp in Strasshof wurde eröffnet

27.09.2017, 17:13 Uhr

Nunmehr wurde auch in Strasshof am neuen Bahnhof ein solcher Erlebnisradstopp errichtet. Das von der ARGE Dampfross & Drahtesel initiierte Projekt unter der Leitung von Frau Dr. Sylvia Gleitsmann wurde nach einem Entwurf von Architekt Richard Künz umgesetzt. So wurde ein Kunstobjekt in Form einer Schienenandeutung mit zwei Logos des Dampfroß & Drahteselradweges in Form von zwei Eisenbahnwagenrädern mit historischen Texten und Aufnahmen installiert.