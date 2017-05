Feuerwehr Niederabsdorf: Einweihung des neuen HLF 3 mit Florianimesse

07.05.2017, 18:18 Uhr

Hilfeleistungs-Fahrzeug 3 mit modernster Technik vor viel Prominenz und mehr als 400 Besuchern eingeweiht.

RINGELSDORF-NIEDERABSDORF (mb). "In der 120-jährigen Feuerwehr-Geschichte unserer Gemeinde ist es etwas ganz Besonderes für mich, dass unser neues Fahrzeug vor so viel Prominenz und Gästen durch Pfarrer Davis Kalapurakkal eingeweiht wird. Unser bisheriger Tanklöschwagen war bereits 30 Jahre alt", eröffnete Bundesfeuerwehrrat und Kommandant Eduard Kammerer die Weihe des HLF3 nach der Floriani-Feldmesse. Das Fahrzeug der modernsten Generation ist für aktuelle Anforderungen, wie Umwelteinsätze, sowie Brand- und technische Einsätze ausgerüstet. Gemeinsam mit der Firma Rosenbauer aus OÖ, konnten die Kosten von 330.000,- EURO noch relativ gering gehalten werden, da brauchbare, normgerechte Teile des "alten" Fahrzeuges übernommen wurden.Die finanzielle Unterstützung durch Bund, Land, dem FF-Verband, der Gemeinde, der Raika, aber vor allem die Spendenbereitschaft der Bevölkerung ermöglichten die Anschaffung.

HLF3 heißt "Edi"

Gewohnt humorvoll hielt auch Bürgermeister Peter Schaludek seine Eröffnungsrede vor den zahlreichen Bmg.-Kollegen der Region und Oberst Hans-Peter Hohlweg. "Die Niederabsdorfer haben zwar wieder vor Ringelsdorf die neueste Ausstattung, aber als Bürgermeister bin ich stolz darauf, gleich zwei so hervorragende Feuerwehren zu haben, die für unsere Sicherheit sorgen und so gut zusammenarbeiten." Dass Kameradschaft und ehrenamtliche Tätigkeit in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr sind, betonte auch LHStv. Stephan Pernkopf. Bezirks-FF-Kommantant Georg Schicker: "Einweihungen von FF-Fahrzeugen der modernsten Technik, für die Sicherheit der Bevölkerung, gehört für mich zum Wohlfühlprogramm meines Amtes und lobt die Arbeit der FF der Gemeinde als "eine der großen Leistungsträger im Bezirk".Als Überraschung für den Kommandanten bekam das Fahrzeug seinen Namen: "Edi". Bürgermeister der Partnergemeinde Niederalteich (Bayern) Albin Dietrich, der extra mit einer Delegation seiner Feuerwehr anreiste, scherzte beim anschließenden Frühschoppen - stimmungsvoll umrahmt von "De Zomgwiafltn" - "na hoffentlich sind unsere Feuerwehr-Männer jetzt nicht auf den Geschmack gekommen und wollen auch gleich eine so moderne Ausrüstung".