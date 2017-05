08.05.2017, 10:07 Uhr

Fußgängerin bei Unfall in Markgrafneusiedl schwer verletzt

MARKGRAFNEUSIDL. Ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf lenkte am 8. Mai, gegen 6.45 Uhr in der Früh, einen Lkw auf der LH 2 im Ortsgebiet von Markgrafneusiedl. Der Lkw erfasste mit der linken Fahrzeugfront eine 86-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überqueren wollte. Die Frau wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das SMZ-Ost nach Wien geflogen.

