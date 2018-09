Gänserndorf: "Mister Sommerszene" geht

18.09.2018, 10:25 Uhr

Der Programmintendant Günter Schweizer macht einem Nachfolger Platz.

GÄNSERNDORF. Sie ist schon ein Fixpunkt im Terminkalender: die Sommerszene Gänserndorf. Nach fünf Jahren verabschiedet sich Programmintendant Günter Schweitzer von seinem Amt. "Im Jahr 2014 habe ich von Jimmy Schlager das überaus anspruchsvolle Ehrenamt als Programmintendant der Gänserndorfer Sommerszene übernommen. Ich habe in diesen fünf Jahren 147 Bands gesucht, gefunden und für die Sommerszene gebucht. Ich habe fünf Sommer lang an 80 Tagen die Künstler betreut und die Abende moderiert. Nun ist es an der Zeit, die Bühne für einen Nachfolger frei zu machen. Wer diese oder dieser sein wird, wird der Vorstand des Vereines "Kultur in Gänserndorf" zum gegebenen Zeitpunkt veröffentlichen", so Schweitzer. Durch sein Engagement konnten die Sommerszene Abende fünf Jahre lang mit Vielfalt und kulturellen Highlights aufwarten. "Mister Sommerszene" wird man aber auch künftig im Sommer auf der Festwiese hinter der Schmied-Villa treffen: "Ich komme gerne als Gast".