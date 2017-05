Groß-Enzersdorf: Rettung aus dem vierten Stock

02.05.2017, 14:59 Uhr

Erst eine Woche zuvor frisch beübt, war das weitergegebene „Know-How“ schon wieder gefragt. Eine schwer erkrankte Dame konnte aufgrund der beengten Verhältnisse nicht durch das Stiegenhaus abtransportiert werden. Also entschloss man sich kurzerhand für eine Rettung per Drehleiter."Während die Mitarbeiter des Rettungsdienstes die Patientin transportfertig machten,bereiteten wir die Peripheriegeräte unseres Hubrettungsfahrzeuges vor", schildert Engelbert Herney von der Feuerwehr Groß-Enzersdorf.Im Beisein des Notarztes wurde die erkrankte Dame schonend nach unten befördert und konnte so rasch mit der Rettung die Weiterreise in ein Spital antreten.