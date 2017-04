Harfe & Flöte ....ein himmlisches Duo

Die Philharmonie Marchfeld eröffnet ihre Saison in Schloss Hof mit Solisten der Wiener Philharmoniker. Das erste Abo-Konzert findet am Freitag, den 7. Mai um 17 Uhr im Festsaal statt.

Die Soloharfenistin Charlotte Balzereit und der Soloflötist Karl-Heinz Schütz spielen bezaubernde Klänge von Mozart, Camille Saint-Saëns, Franz Doppler, Jean Cras, Claude Debussy und Béla Bartók. Sie spannen hiermit einen musikalischen Bogen von Klassik über Romantik bis hin zur Moderne.

Info und Kartenbestellungen unter der Telefonnummer 02282/3519 oder info@philharmonie-marchfeld.at bzw. an der Kassa in Schloss Hof ab 15 Uhr. Freie Platzwahl. Zusätzliche Info der Philharmonie Marchfeld unter www.philharmonie-marchfeld.at