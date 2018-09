HERBSTFEST 2018 DES TRADITIONSVERBANDES HEERESKRAFTFAHRWESEN

11.09.2018, 13:59 Uhr

Bei der nunmehr schon fünften Ausgabe des Herbstfestes nahmen hunderte begeisterte Besucher die Gelegenheit wahr, die Oldies and Goldies zu besichtigen. Kompetente Informationen zu den historischen Militärfahrzeuge gab es von den Mitglieder des Traditionsverbandes mit ihrem Obmann Hermann Spörker noch dazu! Abgerundet wurde das reichhaltige und gerne genommene Angebot durch Mitfahrgelegenheiten für die Gäste bei Ausfahrten in die Weinviertler Landschaft mit ihren sanften Hügeln und Weingärten und die angebotene, hervorragende Verpflegung aus der Feldküche!Der Traditionsverband Heereskraftfahrwesen (HKFW) hat es sich zum Ziel gesetzt, das Wissen und die Tradition der Kraftfahrtruppe des österreichischen Bundesheeres zu pflegen. Ohne die Kraftfahrtruppe und ihr schweres Gerät sowie ihre Kompetenz beim Transport von Nachschub, Munition oder Mannschaften wäre kein Einsatz denkbar. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Geschichte der Kraftfahrtruppe "lebendig" zu erhalten. Was einmal im Heer gefahren ist, soll auch erhalten und zukünftig gezeigt. werden.