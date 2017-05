Heros Weltrekordversuch: Das Warten auf die Anerkennung von Guinness World Records

09.05.2017, 16:58 Uhr

Zuerst gab es Zahlendifferenzen zwischen den gezeichneten 638 Karikaturen und der schriftlichen Dokumentation zu den 645 Fotos von den Originalzeichnungen .Kathrin Gobbert aus Trier in Deutschland fand sich rasch als Freiwillige, die die komplette Länge von den über 80 Stunden an Videodateien sichtete und akribisch jede Person auf der Videodokumentation mit den Fotos der gezeichneten Karikaturen verglich."Das war eine Aufgabe von mehreren Monaten, weil die gesamte Videoaufzeichnung 182 einzelne Videos in „exe“ Format umfasste", sagt Heberling. Der gesamte Weltrekordversuch wurde mit acht Kameras in verschiedenen Blickwinkeln aufgezeichnet. Tausende Menschen nahmen an dem Event teil. Als Zeugen, Assistenten, Models, Helfer im Hintergrund oder als zighunderte Zuseher.

Als jedes der 645 Models gezeichnet worden war, wurde das gesamte Videomaterial mitsamt allen schriftlichen Dokumentationen der Zeugen und Assistenten von Heberling nach England an die Guinness World Records Zentrale in London gesandt.Nach Wochen des Wartens erfolgte dann die nächste Hiobsbotschaft und herbe Erschütterung. Guinness World Records teilte mit, dass das Videomaterial in „exe“ – Format nicht gesichtet werden könne und es erfolgte die Aufforderung, alle Videoaufzeichnungen in ein Videodateiformat zu konvertieren. Es dauerte wiederum viele Monate, bis ein Spezialist herausfand, wie diese Aufgabe gelöst werden konnte. Nun exisitieren 632 Filmdateien im „avi“ Videoformat, die in komplette Videos in voller Länge von je drei Tagen und zwei Nächten (je ein Video für jede Location und ein zusammenfassendes Video für beide Austragungsorte) zusammengefügt werden konnten.Gestern, Montag, war es so weit und die Unterlagen wurden neuerlich nach England gesandt. Die Videobeweise des Weltrekordversuches im gewünschten Videoformat und eine Zusammenfassung aller schriftlichen Aufzeichnungen und Beweismaterialien.Es konnten im Rahmen des Events über Euro 10.000,-- zugunsten der Ronald McDonald Kinderhilfe, Präsidentin Sonja Klima, gesammelt werden.Heberling dazu: „Das durchgehende Zeichnen in einer Dauer von beinahe 62 Stunden (5 Minuten Pause pro gezeichneter Stunde, derzeit gültiger Rekord liegt bei 50 Stunden, Chris Wilson, Canberra, Australien) war schon hart genug. Doch die Erfüllung der Guinness Richtlinien für diesen Marathon sind gleichsam hart."