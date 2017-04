24.04.2017, 00:00 Uhr

Hochwasserschutz und Museumsshop in Stillfried

STILLFRIED. In der Katastralgemeinde Stillfried wird der Hochwasserschutz in Etappen ausgebaut. Unwetter haben in der Vergangenheit mehrfach zu Überflutungen geführt, in der Waldgasse und der Ebenthaler Straße wurden bereits Maßnahmen getroffen, heuer wird in der Museumsgasse ein Graben errichtet, der die Oberfächenwässer zu einem Auffangbecken leitet. "Überflutete Häuser gehören dann der Vergangenheit an", erklärt Ortsvorsteher Ernst Hahn.

Wenn der Kindergarten ins neue Gebäude übersiedelt ist, wird die Erweiterung des Museums in Angriff genommen. Der Eingangsbereich wird umgebaut und barrierefrei gestaltet, zudem wird ein Museumsshop errichtet.

