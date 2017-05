Hoffnung Lobautunnel: Pro und contra zum Mega-Bauprojekt

04.05.2017, 11:31 Uhr

In einer Pressekonferenz der Umweltorganisation VIRUS und der Bürgerinitiative "Rettet die Lobau" erläuterten Beschwerdeführer und Sachverständige das ihrerEinschätzung nach verfahrene Verfahren der S1-Lobauautobahn.

Wolfgang Rehm UVP-Koordinator von der Umweltorganisation VIRUS: "Der Asfinag fällt es aber schwer, brauchbare Unterlagen vorzulegen, dies zeigt die Abfolge von Verbesserungsaufträgen, Fristverlängerungsanträgen, Vorlage von Unterlagen die wiederum weitere Nachforderungen auslösen.Der am 26. März 2015 vom Verkehrsminister erlassene Bescheid sei nicht rechtskräftig. Auch würden noch weitere Bewilligungen fehlen, offen seien noch Fragen zu Wasserrecht und Naturschutz, Lärm, Geologie Hydrogeologie und Grundwasser. Sie werden von Sachverständigen geprüft.Die Kritiker sehen unter anderm das Grundwasser und die potentiellen Trinkwasserversorgung bei Ausfall des Wiener Hochquellwassers in Gefahr.Bei der ASFINAG stellt man erneut klar, dass der Lückenschluss der S 1 mit dem Tunnel absolut umweltverträglich sei. "Die ASFINAG hat die Unterlagen zur Geologie im Auftrag des Bundesverwaltungsgerichts neu aufbereitet. Das ändert aber nichts an der Kernaussage, dass das Vorhaben ökologisch völlig unbedenklich ist“, sagt Alexander Walcher, ASFINAG-Geschäftsführer.Eine Gefährdung des Nationalparks oder des Grundwassers in den nahen Siedlungen sei ausgeschlossen. Auch die Erdbebensicherheit sei absolut gewährleistet. "Das Projekt beruht zudem auf präzisen Berechnungen zur Verkehrsentwicklung und vor allem zur dringenden Verkehrsentlastung der Ostregion, des 22. Wiener Gemeindebezirks und der angrenzenden Marchfeld Gemeinden."Die neue S1 soll täglich zehntausende Fahrzeuge aus dem überlasteten Straßennetz abziehen und den Verkehr auf einer Schnellstraße fernab von Wohngebieten bündeln. Seit März 2015 liegt ein positiver erstinstanzlicher UVP Bescheid vor. Nach einem Einspruch liegt das Projekt derzeit beim Bundesverwaltungsgericht. Walcher: „Wir rechnen mit einer Verhandlung bzw. Entscheidung Ende 2017.“Rehm stellt dagegen die Realisierbarkeit des Lobautunnels grundsätzlich in Frage: "Es kann sich im weiteren Verfahrensverlauf durchaus herausstellen, dass das gar nicht so machbar ist, wie gewünscht." Man werde das Projekt zum Wohl der UVP-Schutzgüter und im Sinne einer zukunftsfähigen Umwelt-, Klima-, Verkehrs-, Raumordnungs undFinanzpolitik bekämpfen.