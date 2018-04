Jugend in Süd gründet neuen Verein

23.04.2018, 17:49 Uhr

GÄNSERNDORF SÜD. Am Freitag reichten Jugendliche aus Gänserndorf Süd bei der BH Gänserndorf die Vereinsgründung ein. Standort des "Jugendverein Gänserndorf Süd" wird der Jugendplatz bei der Emmauskirche sein. Die Vereinsgründer Jan Sattelberger und Damjan Mrakic eben die Anzahl der Mitgliedermit derzeit 20 – 25 an.Die dringend benötigte Unterkunft – speziell für den Winter – muss leider noch warten. Die Container der OMV sind leider nicht mehr verfügbar, die Gemeinde sorgt aber bis zum Winter für eine Lösung. Angedacht sind zwei Container und ein Sanitärcontainer. Für die Einrichtung wollen die Jugendlichen selbst sorgen.

Heuer wird es am 28. April erstmals eine Maibaumwache beim Kindermaibaum geben . Der Jugendverein wird beim Fest „Ganz Gänserndorf feiert“ am 31.08. aktiv mithelfen und auch beim „Fest für Süd“ am 08.09. werden die jungen Leute anpacken."Wichtig ist uns die eigenverantwortliche Organisation und die Gestaltung unserer Freizeit unter Gleichgesinnten", sagen die ambitionierten jungen Leute.