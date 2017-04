27.04.2017, 15:20 Uhr

Katastrophen Hilfsdienst übte in Velm-Götzendorf

Am 24. April fand eine KHD-Übung (Katastrophen-Hilfsdienst Übung) des technischen Zuges in Velm-Götzendorf statt. Annahme war ein Verkehrsunfall mit Schadstoffaustritt, in Nähe eines Baches.



Die Einsatzkräfte wurden auf die Feuerwehren aufgeteilt. Jede Feuerwehr bekam einen eigenen Auftrag (Durchführung der Menschenrettung, Errichtung von Bachsperren und deren Überbrückung) zugeteilt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Strasshof übernahmen die Errichtung einer Bachsperre mit Überbrückung.

