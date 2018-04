Kommassierung: wütender Streit anno 1898. Zeitensprung in Kopfstetten

23.04.2018, 16:58 Uhr

Filmdreh im Gasthaus

Diese nicht immer friktionsfreien Kommassierungsverhandlungen wurden nun im Zuge der Dreharbeiten zum Film „Geschichtsträchtiges Marchfeld“ nachgestellt. Im legendären Kopfstetter Gasthaus Müllner wurde mit 30 freiwilligen Komparsen in Originalkostümen diese hitzige Debatte beeindruckend professionell in Szene gesetzt, ebenso auch die historisch stimmige Gestaltung des Gastzimmers. Regisseurin Anita Lackenbach, Schauspieler Markus Oberrauch, Produktionsleitung, Kamerateam und Maske waren von der Spontanität der Laiendarsteller aus Eckartsau und Umgebung begeistert. „Geschichtsträchtiges Marchfeld“ wird im Spätsommer in den Kinos erscheinen…