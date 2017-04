24.04.2017, 11:35 Uhr

Welttag des Buches bei uns im Bezirk

Haimo Handl

Willi Hochmeister

Peter Schaludek

Wolfgang Haidin

BEZIRK (mb). "Am Anfang war das Wort", eröffnetedie Lesung aus seinem neuesten Werk "nahfern", eine Zusammenfassung kritischer zeitgenössischen Kolumnen mit Bezug zur Vergangenheit, den Welttag des Buches in Drösing. In Niederabsdorf lud Büchereileiterund Bürgermeisterden gebürtigen Ringelsdorferzur Lesung seines Buches: "Stalingrad überlebt. Lebenserinnerungen von Josef Schönegger".