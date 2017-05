Mannschaft der Feuerwehr Strasshof absolvierte Leistungsprüfung Atemschutz

06.05.2017, 09:43 Uhr

Am 05. Mai traten drei Atemschutztrupps der FF Strasshof zur Abnahme des Atemschutz-Leistungsabzeichens in Bronze an. Eine weitere Gruppe der Betriebsfeuerwehr OMV Gänserndorf, unter anderem bestehend aus zwei Kameraden der FF Strasshof, trat zur Abnahme in Gold an. Alle Trupps haben die Leistungsprüfung erfolgreich bestanden und bekamen schließlich die begehrten Abzeichen überreicht.

Die Leistungsprüfung besteht aus vier Stationen worin die Teilnehmer einerseits ihr theoretisches Wissen und andererseits in praktischen Übungen ihr Können unter Beweis stellen müssen.