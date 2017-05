10.05.2017, 17:19 Uhr

Mit dem Audi A3 gegen zwei Masten geprallt

OBERSIEBENBRUNN. Ein 23-jähriger kam in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit seinem Audi A3 auf der L-9 von Obersiebenbrunn in Richtung Leopoldsdorf bei einem Überholmanöver im Ortsgebiet - vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Peitschenmast und gegen einen Telefonmast.

Der Fahrer und die beiden Fahrgäste wurden leicht verletzt und nach Erster Hilfeleistung durch Sanitäter der Rettungsstelle Groß-Enzersdorf in das Krankenhaus Hainburg eingeliefert.

Sowohl der Peitschenmast als auch der Telefonmast wurden dabei schwer beschädigt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

