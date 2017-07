Mit dem Fahrrad nach Paris

23.07.2017, 20:00 Uhr

Von Weikendorf ausgehend lagen 1400 Kilometer vor den Sportlern. Bergauf und bergab, auf einsamen Wegen und stark befahrenen Straßen, bei Hitze und Regen strampelten sie unermüdlich. Geschlafen wurde in kleinen Pensionen, die vor Ort gebucht wurden. An manchen Tagen war es schwierig ein Quartier zu finden. Nach 9,5 Tagen, 1.378 km, drei platten Reifen, zwei abgebrochenen Pedalen und geschätzten 95 Stunden am Fahrrad erreichten sie ihr Ziel. Die Rückreise nach Österreich erfolgte mit dem Bus. Vorher nützten die zwei Abenteurer noch die Gelegenheit, Paris zu erkunden.