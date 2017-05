12.05.2017, 17:05 Uhr

Neuer Verein E-Mobil gegründet

GÄNSERNDORF. Der gemeinnützige Verein ElektroMobil Gänserndorf wurde gegründet. Er soll die Mobilität in Gänserndorf erhöhen. Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Gänserndorf sowie Personen, die einen Bezug zu Gänserndorf haben, können Mitglied werden. Der Verein besteht aus freiwilligen FahrerInnen und Passagieren.



Der Aktionsradius ist das gesamte Ortsgebiet von Gänserndorf und der Bahnhof Strasshof.

Jedes Vereinsmitglied mit Passagierstatus kann während der Betriebszeiten nach vorheriger Anmeldung den Fahrtendienst mit einem Elektroauto Marke Renault ZOE kostenlos und unbegrenzt in Anspruch nehmen. Die Anmeldung einer Fahrt erfolgt telefonisch, max. eine Woche, mind. 60 Minuten im Vorhinein.



Der Probebetrieb startet am 1. September.

