OMNIvoice: Ab jetzt wird Alles besser!

Konzert OMNIvoice

Flott, frech und unterhaltsam

„Ab jetzt wird Alles besser!“

Nein? Doch, denn wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch den Kopf. Sie werden sehen und hören!Reisen macht bekanntlich den Kopf frei und danach denkt man sich oft:. Machen Sie mit uns eine Kopfreise und folgen sie den Gedanken, Ängsten und Hoffnungen sowohl der Sängerinnen und Sänger von OMNIvoice als auch des Publikums!Der Abend bringt sie zu Stücken von Mozart genauso wie zu Werken aus Filmmusik und Bühne (Conquest of Paradise, König der Löwen), Volkslieder sowie (vorwiegend) deutsche Pop- und Schlagermusik (Ab in den Süden, Leuchtturm, So soll es bleiben, Lass die Sonne in dein Herz und viele mehr).Einemwie in unseren früheren (Theater)Konzerten von „Wer ermordete Mozart? (2006), „Spaghetti zum Frühstück“ (2008), „Sing wos g´scheits“ (2009) und „Wir, Gott und die Welt“ (2013) steht also nichts mehr im Wege!Ein Konzert der etwas anderen Art, reisen sie einfach mit.....20.5. um 19:30 Uhr und 21.5. um 17:00 UhrSchlossgasthof MarcheggAbendkassa und Kartenvorverkauf bei Raika Marchegg Bahnhof und Lassee, Schloßgasthof Fam. Horner Marchegg Hauptplatz 5Weitere Infos unter: www.omnivoice-intern.com, facebook:Omnivoice & friends