Passivhauskongress: Vorzeigemodelle im Weinviertel

05.05.2017, 13:43 Uhr

Der Kongress wollte auch ökologie-politische Statements setzen: die Passivhausbauweise kann einen wesentlichen Beitrag leisten die im Vertrag von Paris vereinbarten CO2 Klimaziele zu erreichen, sind sich die Organisatoren sicher.

4 Vorzeigemodelle

Im Rahmen der Vorträge wurde auch eine Exkursion ins Weinviertel angeboten. Aus allen Objekten Niederösterreichs wurde das Gebietsbauamt in Korneuburg, das Betriebsgebäude der Windkraft Simonsfeld, das BORG in Deutsch-Wagram sowie der Kindergarten Wirbelwind in Gänserndorf als Vorzeigemodelle ausgewählt. "Der Leiter der Passivhaus Austria ist auf uns zugekommen", freute sich Planer Magnus Deubner von Atelier Deubner Lopez über die Ehre. Der Gänserndorfer Kindergarten erreichte bei der Klima aktiv Gold Zertifizierung 1000 von 1000 möglichen Punkten.