Raubüberfall in Leopoldsdorf: die Polizei bittet um HInweise

25.04.2017, 17:12 Uhr

Einer der beiden bislang unbekannten Täter hatte am 28. Februar 2017, gegen 18.40 Uhr, an der Haustür eines Wohnhauses in Leopoldsdorf geläutet, sein Kompagnon hatte sich, mit einer Pistole bewaffnet, hinter ihm versteckt.Als die Bewohnerin des Hauses, eine 63-jährige Frau, die Türe öffnete, stürme der zweite Täter mit gezogener Pistole los und drängte das Opfer ins Haus, bedrängte es dabei mit der Waffe. Die Frau schrie laut um Hilfe, und alarmierte damit einen zweiten Hausbewohner, woraufhin die Täter ohne Beute flüchteten.Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Das Opfer erlitt einen Schock.Nur wenigen Stunden später, gegen 21.15 Uhr überfiel das Gaunerduo eine Tankstelle in 1200. Die beiden bedrohten den Angestellten mit einer Pistole, raubten einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten.

1000 Euro Belohnng

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung bzw. Festnahme der Täter führen, wurde seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein Geldbetrag in der Höhe von 1000 Euro ausgelobt.Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.