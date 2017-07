Seniorentreff am Strasshofer Gnerationenspielplatz

21.07.2017, 14:10 Uhr

Das Treffen stand unter dem Motto „Alles Bewegung“. Bei Kaffee und Kuchen oder einem „Hugo“ durften die Besucher auch ihre Muskeln spielen zu lassen. Als kleines Highlight zeigte die zusammengewürfelte „Turnerabteilung“ dann auch noch zwei Bewegungstänze, die in den Gymnastikstunden einstudiert worden waren.Die Senioren treffen sich wieder am 1. Mittwoch im September im Vereinshaus in der Alpenlandstraße 4.