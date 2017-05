Sicherheitsstammtisch in Strasshof am 18. Mai

10.05.2017, 15:33 Uhr

STRASSHOF. Die Gemeinde Strasshof an der Nordbahn veranstaltet in usammenarbeit mit dem Bezirkspolizeikommando Gänserndorf am 18. Mai 2017 mit Beginn um 19:00 Uhr im Haus der Begegnung, in Strasshof an der Nordbahn, Arbeiterheimstraße 23 einen Informationsabend zu den Themen „Einbruchskriminalität“, „Internet-Kriminalität“ und „Sicherheit im Alter“Bei dieser Veranstaltung werden Chefinspektor Gerald Reichl und GrInsp Hermann BAHR der Kriminalprävention des Bezirkspolizeikommandos Gänserndorf anwesend sein und Informationen zu den Themen

Eigentumsprävention (z.B. , Statistiken, verhaltensorientierte Maßnahmen für die Bewohner,Täterverhalten und Arbeitsweisen, Schutz des Eigenheimes etc.)Internet - Kriminalität (aktuelle Fälle, worauf sollte ich achten) Senioren (sonstige Betrügereien) geben.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und unverbindlich.