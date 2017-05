Spar Gänserndorf Süd: ab Mitte Mai wird gebaut

08.05.2017, 09:24 Uhr

Eröffnungstermin hält

"Die Verhandlung ist positiv verlaufen. Wir warten jetzt noch die zweiwöchige Einspruchsfrist ab, bevor wir mit dem Bau beginnen können" ist Projektleiter Manfred Schmid zuversichtlich. Der Eröffnungstermin am 14. September für die Sparfiliale in Gänserndorf Süd gilt nach wie vor als gesichert. Der Supermarkt bildet einen wesentlichen Bestandteil des sich gerade in Entwicklung befindlichen Zentrums in diesem Stadtteil. Neben der Emmauskirche und dem Kindergarten Wolkenschiff ist dort auch der Bau der zweiten Volksschule projektiert.

Zur Vorgeschichte