06.10.2017, 15:30 Uhr

Stammzellenspender gesucht

Christoph Strenn aus Absdorf ist an einer seltenen Blutkrankheit erkrankt, nun wird ein Stammzellenspender gesucht. Christoph ist in der Justizanstalt in Korneuburg beschäftigt hat einen Sohn mit einem Jahr, ein zweites Kind erwartet die Familie im Dezember. Die Ersttypisierung erfolgt mittels Wangenabstrich, Spendenwilige können am 14. 10. in Absdorf, 13.30 - 16.30 Uhr im Pfarrkultursaal oder am 17. 11. , Justizanstalt Korneuburg 11 bis 13 Uhr vorbeikommen. Es besteht die Möglichkeit zur freiwilligen Aufnahme in die Internationale Spenderdatenbank. www.help-christoph.at

