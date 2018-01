Sternsinger spenden Süßigkeiten an die "Team Österreich Tafel"

07.01.2018, 14:32 Uhr

Pfarrer Alexandre Mbaya-Muteleshi sowie die Sternsinger-Organisatorinnen waren stolz auf ihre Kids und übergaben im Zuge einer kleinen Feier Maria Schravogl, die sich bei allen an der Sammlung Beteiligten aufrichtig bedankte, Leo Bartholdschütz und Rudolf Ruck von der „Team Österreich Tafel" die gespendeten Süßwaren.Sie werden in den kommenden Wochen im Rahmen der Team Österreich Tafel an bedürftige Personen und Familien in der Region vergeben. Die Jugendlichen leisten somit einen vorbildlichen Beitrag zur Unterstützung von in Not geratenen Mitmenschen.Auskünfte zur „Team Österreich Tafel“ erhalten Sie gerne unter der Telefonnummer 0664/885 43 842 oder bei der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Gänserndorf unter 059144 54000.