Strasshof: Fahrbahnsanierung der Arbeiterheimstraße abgeschlossen

12.09.2018, 09:25 Uhr

Im Zuge der Sanierung wurden in den Sickerflächen beidseitig der Fahrbahn Rasengittersteine zwischen der B8 und der Ordination Dr. Cserko verlegt, um hier besser parken zu können, und um die Regenmassen im Straßenbereich besser versickern zu können, wurden zusätzliche Sickerpackungen in diesem Bereich geschaffen, die noch bepflanzt werden.Nach der Ordination Dr. Cserko wurde das Gefälle der Straße Richtung Rodelberg gerichtet, um die angrenzenden Bewohnern in diesem Bereich bei Starkregen vor den Regenmassen besser zu schützen. Außerdem wurden dabei gleich die Sickerflächen erneuert. Weiters wurden 5 neue Beleuchtungsmasten errichtet und in den richtigen Abständen gesetzt, um die Ausleuchtung der Straße und Gehsteige gemäß der Ö-Norm zu verbessern.Bürgermeister Ludwig Deltl freut sich und ist stolz, damit wieder einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit aber auch zur Verbesserung des Ortsbildes beitragen zu können.