Strasshofs Tag der offenen Tür

04.10.2017, 18:21 Uhr

Dieses Mal konnte der neue Kindergarten Josef-Drapela-Straße sowie auch der Generationenspielplatz besichtigt werden. Am Spielplatz konnten die neuen Outdoor-Fitnessgeräte ausprobiert werden. Des Weiteren war auch das Heimatmuseum - in dem die Pläne der Neuen Volksschule ausgestellt waren - geöffnet.Auch die Feuerwehr war an diesem Tag wieder zu besichtigen und präsentierte sich und ihre neuen Fahrzeuge im Rahmen einer Leistungsschau.