05.05.2017, 12:00 Uhr

Unfall: Motoradfahrer rutschte auf Ölspur aus

SCHÖNKIRCHEN-REYERSDORF. Ein Motorradlenker kam am 4. Mai zu Sturz. Ursache war eine Ölspur, vermutlich von einem Lkw ausgelöst. Ein anderen Lkw-Fahrer hatte den Unfall beobachet, Erste Hilfe geleistet und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Lenker und seine Frau, die am Sozios gesessen war, wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht. Die Hoda-Fahrer leben in Hainburg und sind deutsch Staatsbürger. Der Alkoholtest verlief negativ.

