12.05.2017, 10:51 Uhr

Vertrag für den Sicherheitsdienst wird nicht verlängert

GÄNSERNDORF. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Gänserndorf wurde im Gemeinderat mehrheitlich die Verlängerung des Vertrags für den Sicherheitsdienst abgelehnt. Laut Fraktionssprecher der VP-Gänserndorf, Wolfgang Halwachs, sei das Konzept des Sicherheitsdienstes keine adäquate Lösung, dafür sei die Polizei zuständig. Stadtrat Rainer Elendner von der FPÖ, zuständig für Infrastruktur und Sicherheit, verteidigt den Sicherheitsdienst, dessen Plan er persönlich vor zwei Jahren ausgearbeitet hat. Der Sicherheitsdienst patrouilliere über mehrere Runden sowohl in Stadt als auch in Süd. Trotzdem gibt es keinen signifikanten Rückgang in der Ortskriminalität.

Bürgermeister René Lobner wies darauf hin, dass außerdem auch in Gänserndorf in Kürze das Projekt "Gemeinsam.Sicher" vom BMI, bei dem Bürger gemeinsam mit der Gemeinde und der Polizei an der Gestaltung der öffentlichen Sicherheit aktiv mitwirken sollen, starten wird.

Gefällt mir