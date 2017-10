Gänserndorfer Grüne feierten das Klimabündnis

06.10.2017, 15:10 Uhr

In Gänserndorf wurde aber nicht nur die Ausstellung gezeigt. Immerhin hat vor 20 Jahren der Antrag der GRÜNEN die Gemeinde zum Klimabündnis gebracht und so konnte auch die original Beitrittsurkunde bewundert werden. Der Weltladen präsentierte seine Produkte und die Jobwerkstatt versorgte die Anwesenden mit klimafreundlichen Häppchen. Mag. Christian Salmhofer, vom Klimabündnis Kärnten, erklärte ausführlich, anschaulich und extrem kurzweilig, warum Menschen ihre Heimat verlassen, wenn ihnen die Lebensgrundlage entzogen wird. „Die Stadtgemeinde hat seit ihrem Beitritt zum Klimabündnis unzählige Maßnahmen gesetzt, um ihren Anteil am Klimawandel so gering wie möglich zu halten,“ freut sich Vizebürgermeisterin Margot Linke.