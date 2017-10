Nationalratswahl 2017: alle Wahllokale und ihre Öffnungszeiten im Bezirk Gänserndorf

12.10.2017, 00:00 Uhr

Die Liste der Wahllokale in Ihrer Gemeinde und die genauen Öffnungszeiten

Aderklaa 2232 Aderklaa, Florianigasse 1 1 (Ersatz)Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 11:00Andlersdorf 2301 Andlersdorf Nr. 22 1 Gemeindeamt Gänserndorf 9:00 12:00Angern 2261 Angern, Bahnstraße 5 1 Gemeindeamt Gänserndorf 7:00 13:00Angern 2261 Angern, Bahnstraße 5 2 Gemeindeamt Gänserndorf 7:00 13:00Angern 2261 Mannersdorf, Kirchenplatz 78 3 Kindergarten Gänserndorf 7:00 12:00Angern 2252 Ollersdorf, Wintergasse 38 4 Dorfzentrum Gänserndorf 7:00 13:00Angern 2262 Stillfried, Schulgasse 23 5 Kindergarten Gänserndorf 7:00 13:00Auersthal 2214 Hauptstraße 88 1 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 15:00Auersthal 2214 Preußengasse 89 2 Schulgebäude, Sporthalle Gänserndorf 8:00 15:00Bad Pirawarth 2222 "Bad Pirawarth, Prof. Knesl-Platz 1, EingangBinderg." 1 Dependance Gänserndorf 8:00 14:00Bad Pirawarth 2222 Kollnbrunn, Sommerzeile 7 2 Glockenhaus Gänserndorf 8:00 12:00Deutsch-Wagram 2232 Schulallee 3 1 Kindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Deutsch-Wagram 2232 Leopold Kunschak-Gasse 71 2 Kindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Deutsch-Wagram 2232 Schulallee 1 3 Volksschule Gänserndorf 7:00 16:00Deutsch-Wagram 2232 Friedhofallee 2 4 Musikschule Gänserndorf 7:00 16:00Deutsch-Wagram 2232 Gänserndorferstraße 88 5 Autohaus Vock & Seiter Gänserndorf 7:00 16:00Deutsch-Wagram 2232 Gänserndorferstraße 88 6 Autohaus Vock & Seiter Gänserndorf 7:00 16:00Deutsch-Wagram 2232 Jakob Reumann-Gasse 5 7 Kindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Deutsch-Wagram 2232 Jakob Reumann-Gasse 3 8 Kindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Deutsch-Wagram 2232 Leopold Kunschak-Gasse 71 9 Kindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Deutsch-Wagram 2232 Leopold Kunschak-Gasse 71 10 Kindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Drösing 2265 Schulgasse 2 1 Alter Kindergarten Gänserndorf 7:00 12:00Drösing 2265 Schulgasse 2 2 Volksschule Gänserndorf 7:00 12:00Drösing 2265 Waltersdorf, Hauptstraße 30 3 Feuerwehrhaus Gänserndorf 9:00 12:00Dürnkrut 2263 Hauptstraße 8 1 Volkschule Gänserndorf 8:00 14:00Dürnkrut 2263 Hauptstraße 8 2 Volkschule Gänserndorf 8:00 14:00Dürnkrut 2263 Waidendorf, Hauptstraße 11 3 ehem. Gemeindekanzlei Gänserndorf 8:00 13:00Ebenthal 2251 Stillfriederstr. 1 1 Gemeineamt Gänserndorf 7:30 14:00Eckartsau 2305 Obere Hauptstraße 1 1 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 12:00Eckartsau 2305 Kopfstetten 12 2 FF-Haus Kopfstetten Gänserndorf 8:00 11:00Eckartsau 2305 Pframa 51 3 FF-Haus Pframa Gänserndorf 8:00 11:30Eckartsau 2304 Wagram/Donau 20 4 FF-Haus Wagram/D. Gänserndorf 8:00 10:30Eckartsau 2305 Witzelsdorf 59 5 FF-Haus Witzelsdorf Gänserndorf 8:00 11:30Engelhartstetten 2292 Obere Hauptstraße 2 1 Gemeindeamt Gänserndorf 7:30 12:30Engelhartstetten 2294 Groißenbrunn, Bernsteinstr. 27 2 Gemeindekanzlei Gänserndorf 9:00 12:00Engelhartstetten 2292 Loimersdorf, Witzelsdorfer Straße 1 3 Gemeindekanzlei Gänserndorf 8:00 12:00Engelhartstetten 2294 Markthof, Nr. 45 4 Gemeindekanzlei Gänserndorf 9:00 12:00Engelhartstetten 2294 Schloßhof, Am Sportplatz 1 5 Clubhaus SC Schloßhof Gänserndorf 9:00 11:00Engelhartstetten 2292 Stopfenreuth, Uferstraße 4 6 Gemeindekanzlei Gänserndorf 9:00 11:00Gänserndorf 2230 Rathausplatz 1 1 Rathaus Gänserndorf 7:00 16:00Gänserndorf 2230 Eichamtstraße 4 2 Neue Mittelschule, Turnsaal Gänserndorf 7:00 16:00Gänserndorf 2230 Siebenbrunner Straße 7 3 Volksschule Gänserndorf 7:00 16:00Gänserndorf 2230 Siebenbrunner Straße 7 4 Volksschule Gänserndorf 7:00 16:00Gänserndorf 2230 Bahnstraße 31 5 Kulturhaus Gänserndorf 7:00 16:00Gänserndorf 2230 Kirchenplatz 9 6 Polytechnische Schule Gänserndorf 7:00 16:00Gänserndorf 2230 Oed Aigenstraße 11 7 Kindergarten Wolkenschiff Gänserndorf 7:00 16:00Gänserndorf 2230 Oed Aigenstraße 50 8 Heidekindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Gänserndorf 2230 Oed Aigenstraße 50 9 Heidekindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Gänserndorf 2230 Oed Aigenstraße 11 10 Kindergarten Wolkenschiff Gänserndorf 7:00 16:00Glinzendorf 2282 Glinzendorf Nr. 70 1 Gemeindeamt Gänserndorf 9:00 12:00Groß-Enzersdorf 2301 Kaiser-Franz-Josef-Straße 8 1 Volksschule Groß-Enzersdorf Gänserndorf 7:00 16:00Groß-Enzersdorf 2301 Kaiser-Franz-Josef-Straße 8 2 Volksschule Groß-Enzersdorf Gänserndorf 7:00 16:00Groß-Enzersdorf 2301 Kaiser-Franz-Josef-Straße 8 3 Volksschule Groß-Enzersdorf Gänserndorf 7:00 16:00Groß-Enzersdorf 2301 Kaiser-Franz-Josef-Straße 8 4 Volksschule Groß-Enzersdorf Gänserndorf 7:00 16:00Groß-Enzersdorf 2301 Oberhausen, F.Sonnleithner-Gasse 22 5 Volksschule Oberhausen Gänserndorf 7:00 13:00Groß-Enzersdorf 2301 Rutzendorf, Ortsstraße 35 6 Kindergarten Rutzendorf Gänserndorf 8:00 12:00Groß-Enzersdorf 2301 Mühlleiten, Hubertusstraße 13 7 ehem. Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 12:00Groß-Enzersdorf 2301 Wittau, Rohrlackeweg 14 8 Kindergarten Wittau Gänserndorf 8:00 13:00Groß-Enzersdorf 2301 Franzensdorf 39 9 Pfarrhof Franzensdorf Gänserndorf 8:00 11:00Groß-Enzersdorf 2301 Probstdorf, Weihen Stephansplatz 2 10 Alte Volksschule Gänserndorf 7:00 13:00Groß-Enzersdorf 2301 Schönau/Donau, Wolfswirthstraße 3 11 ehem. Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 11:00Groß-Enzersdorf 2301 Oberhausen, F.Sonnleithner-Gasse 22 12 Volksschule Oberhausen Gänserndorf 7:00 13:00Groß-Enzersdorf 2301 Kaiser-Franz-Josef-Straße 8 13 Volksschule Groß-Enzersdorf Gänserndorf 7:00 16:00Groß-Enzersdorf 2301 Kaiser-Franz-Josef-Straße 8 14 Volksschule Groß-Enzersdorf Gänserndorf 7:00 16:00Großhofen 2282 Großhofen, Nr. 31 1 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 10:00Groß-Schweinbarth 2221 Hauptplatz 1 1 Kindergarten Gänserndorf 7:00 14:00Haringsee 2286 Haringsee, Kirchengasse 23 1 Musikheim Gänserndorf 7:00 12:00Haringsee 2286 Fuchsenbigl, Birkenallee 8 2 Gemeindehaus Gänserndorf 8:00 11:00Haringsee 2286 Straudorf, Nr. 47 3 Wahllokal Gänserndorf 9:00 11:30Hauskirchen 2184 Hauskirchen, Schulgasse 106 1 Volksschule Hauskirchen Gänserndorf 7:00 13:00Hauskirchen 2185 Prinzendorf, Am Schulberg 13 2 Gemeindeamt Prinzendorf Gänserndorf 7:00 12:00Hauskirchen 2185 Rannersdorf, Hauptstraße 48 3 Gemeindeamt Rannersdorf Gänserndorf 7:00 11:00Hohenau an der March 2273 Hauptstraße 28 1 Sonderschule Gänserndorf 7:00 15:00Hohenau an der March 2273 Hauptstraße 27 2 Hauptschule Gänserndorf 7:00 15:00Hohenau an der March 2273 Liechtensteinstraße 10 3 Atrium Gänserndorf 7:00 15:00Hohenruppersdorf 2223 Obere Hauptstraße 4 1 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 14:00Jedenspeigen 2264 Bahnstraße 2 1 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 14:00Jedenspeigen 2264 Sierndorf a. d. March, Hauptstraße 80 2 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 14:00Lassee 2291 Lassee, Obere Hauptstraße 4 1 Rathaus Gänserndorf 8:00 15:00Lassee 2291 Lassee, Obere Hauptstraße 4 2 Rathaus Gänserndorf 8:00 15:00Lassee 2291 Schönfeld i. Marchfelde, Oberweidner Straße 3 Kindergarten Gänserndorf 8:00 12:00Lassee 2291 Lassee, Obere Hauptstraße 4 4 Rathaus Gänserndorf 8:00 15:00Leopoldsdorf im Marchfelde 2285 Rathausplatz 3 1 Rathaus Gänserndorf 8:00 15:00Leopoldsdorf im Marchfelde 2285 Kempfendorf 2 2 Volksschule Gänserndorf 8:00 15:00Leopoldsdorf im Marchfelde 2285 Breitstetten 36 3 Kindergarten Gänserndorf 8:00 12:00Mannsdorf an der Donau 2304 Marchfeldstraße 34 1 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 12:00Marchegg 2293 Hauptplatz 30 1 Gemeindeamt - Rathaus Gänserndorf 8:00 15:00Marchegg 2293 Bahnstraße 11 2 Pensionistenclub Gänserndorf 8:00 15:00Marchegg 2294 Breitensee, Ortsstraße 62 3 Mehrzweckraum/FF-Breitensee Gänserndorf 8:00 15:00Markgrafneusiedl 2282 Altes Dorf 49 1 Gemeindeamt Gänserndorf 7:00 12:00Matzen-Raggendorf 2243 Matzen, Jubiläumsplatz 8 1 Optimum Gänserndorf 8:00 15:00Matzen-Raggendorf 2243 Matzen, Jubiläumsplatz 8 2 Optimum Gänserndorf 8:00 15:00Matzen-Raggendorf 2215 Raggendorf, Kirchenring 7 3 ehem. Vereinshaus Raggendorf Gänserndorf 8:00 14:00Matzen-Raggendorf 2223 Klein-Harras, Dechant Neidl Gasse 1 4 Gemeindekanzlei Klein-Harras Gänserndorf 8:00 12:00Neusiedl an der Zaya 2183 Bahnstraße 5 1 Gemeindegasthaus Gänserndorf 7:00 14:00Neusiedl an der Zaya 2183 St. Ulrich 11 2 Gemeindekanzlei Gänserndorf 8:00 12:00Obersiebenbrunn 2283 Hauptplatz 11 1 Mehrzwecksaal Gänserndorf 8:00 15:00Orth an der Donau 2304 Am Markt 26 1 Gemeindeamt Gänserndorf 7:00 13:00Orth an der Donau 2304 Schloßplatz 4 2 Neue Mittelschule Aula Gänserndorf 7:00 13:00Orth an der Donau 2304 Schloßplatz 4 3 Neue Mittelschule Garderobe Gänserndorf 7:00 13:00Palterndorf-Dobermannsdorf 2181 Dobermannsdorf, Hauptstraße 60 1 Gemeindeamt Gänserndorf 7:00 13:00Palterndorf-Dobermannsdorf 2182 Palterndorf, Hauptstraße 25 2 Wahllokal Palterndorf Gänserndorf 7:00 13:00Parbasdorf 2232 Parbasdorf Nr. 32 1 Gemeindeamt Gänserndorf 9:00 11:00Prottes 2242 Dörfleser Straße 4 1 Volksschule, Lehrerhaus Gänserndorf 8:00 15:00Raasdorf 2281 Bahnstraße 5 1 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 14:00Ringelsdorf-Niederabsdorf 2272 Ringelsdorf, Obere Hauptstraße 115 1 Gemeindeamt Gänserndorf 7:00 13:00Ringelsdorf-Niederabsdorf 2272 Niederabsdorf, Liechtensteinstraße 147 2 Heimatmuseum Gänserndorf 7:00 13:00Schönkirchen-Reyersdorf 2241 Schulstraße 2 1 Gemeindeamt Gänserndorf 7:00 14:00Schönkirchen-Reyersdorf 2241 Hofliesweg 10 2 Feuerwehrhaus Gänserndorf 7:00 14:00Schönkirchen-Reyersdorf 2241 Haselnußgasse 5c 3 Gemeindeamt Außenstelle Silberwald Gänserndorf 7:00 14:00Spannberg 2244 Hauptplatz 18 1 Gemeindeamt Gänserndorf 7:00 14:00Strasshof an der Nordbahn 2231 Hanuschgasse 19 1 Kindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Strasshof an der Nordbahn 2231 Schulstraße 13 2 Volksschule Gänserndorf 7:00 16:00Strasshof an der Nordbahn 2231 Maulbeerallee 10 3 Kindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Strasshof an der Nordbahn 2231 Schulstraße 13 4 Volksschule Gänserndorf 7:00 16:00Strasshof an der Nordbahn 2231 Marterlweg 5 5 Kindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Strasshof an der Nordbahn 2231 Marterlweg 5 6 Kindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Strasshof an der Nordbahn 2231 Haupstraße 425 7 Wahllokal Silberwald Gänserndorf 7:00 16:00Strasshof an der Nordbahn 2231 Albert Sever-Straße 51 8 Kindergarten Gänserndorf 7:00 16:00Sulz im Weinviertel 2224 Obersulz 21 1 ehemaliges Postamt Gänserndorf 8:00 13:00Sulz im Weinviertel 2224 Niedersulz 21 2 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 12:00Sulz im Weinviertel 2224 Erdpreß 100 3 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 12:00Untersiebenbrunn 2284 Hauptstraße 12 1 Volksschule Gänserndorf 7:00 15:00Velm-Götzendorf 2245 Hauptstraße 133 1 Gemeindeamt Gänserndorf 7:00 13:00Weiden an der March 2295 Oberweiden, Hauptstraße 25 1 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 11:30Weiden an der March 2295 Zwerndorf, Dorfstraße 10 2 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 11:30Weiden an der March 2295 Baumgarten, Nr. 11 3 Gemeindeamt Gänserndorf 8:00 11:30Weikendorf 2253 Franz Mair Weg 3 1 Volksschule Gänserndorf 7:00 13:00Weikendorf 2253 Dörfles, Nr. 73 2 Feuerwehrhaus Gänserndorf 8:00 12:00Weikendorf 2253 Stripfing, Florianigasse 1 3 Feuerwehrhaus Gänserndorf 8:00 12:00Weikendorf 2253 Tallesbrunn, Tallesbrunner Hauptstraße 50 4 Feuerwehrhaus Gänserndorf 8:00 12:00Zistersdorf 2225 Hauptstraße 12 1 Rathaus Gänserndorf 7:00 15:00Zistersdorf 2225 Schloßplatz 5 2 Volksschule Gänserndorf 7:00 15:00Zistersdorf 2225 Kirchengasse 1 3 Neue Mittelschule Gänserndorf 7:00 15:00Zistersdorf 2225 Beethovengasse 8 4 Haus Elisabeth Gänserndorf 7:00 15:00Zistersdorf 2225 Blumenthal 65 5 Gemeindehaus Gänserndorf 8:00 11:00Zistersdorf 2225 Eichhorn 66 6 Gemeindehaus Gänserndorf 8:00 12:00Zistersdorf 2225 Gaiselberg 110 7 Feuerwehrhaus Gänserndorf 8:00 11:00Zistersdorf 2225 Gösting 47 8 Gemeindezentrum Gänserndorf 8:00 12:00Zistersdorf 2225 Großinzersdorf 168 9 Landeskindergarten Gänserndorf 8:00 13:00Zistersdorf 2225 Loidesthal, Loidesthaler Hauptstraße 9 10 Gemeindehaus Gänserndorf 8:00 13:00Zistersdorf 2225 Maustrenk 168 11 Gemeindezentrum Gänserndorf 8:00 13:00Zistersdorf 2225 Windisch-Baumgarten 135 12 Gemeindehaus Gänserndorf 8:00 11:00