Deutsch-Wagrams U16 Alligators unter besten vier Teams Österreichs

10.05.2017, 17:12 Uhr

Scorer aus beiden Spielen:

Der Grundstein wurde bereits im Heimspiel am 30.04.2017 gelegt. Mit vielen Fans im Rücken war es von Beginn weg eine Partie auf Augenhöhe wobei die Alligators den besseren Start erwischten. Doch die starken Grazer ließen sich nicht abschütteln und lagen zur Pause +1 vorne. Doch angeführt von Simon Marek (siehe Einzelfoto) erhöhten die Alligators in Halbzeit 2 die Intensität und durch starke Defense gewann man Spiel 1 zu Hause mit 56:49 und hatte damit eine tolle Ausgangsposition für das Rückspiel.Im Rückspiel am 07.05. in Graz wusste man, dass die Heimischen nichts unversucht lassen würden, um die Partie zu drehen. Durch starke Defense ließ man die Grazer nie wirklich ins Spiel kommen und führte zur Pause knapp mit 24:21. Auch Viertel 3 blieb ausgeglichen und keine Mannschaft konnte sich absetzen - kurzzeitig konnten die Grazer im letzten Abschnitt mit 1 Punkt in Führung gehen. Doch das Team rund um Simon Marek, Johannes Raymann und Martin Wustinger zeigte Moral, ging wieder in Führung und spielte die Partei am Ende durch eine gute Freiwurfquote sicher nach Hause. Am Ende konnten die U16 Alligators einen tollen 59:50 Sieg bejubeln und sind damit im Top-4 der U16 Teams aus ganz Österreich.Das Final Four findet am Wochenende 20./21.05. statt - der genaue Austragungsort ist noch offen (vielleicht ja Dt.-Wagram).Marek 50, Raymann 23, Milosavljevic 17, Wustinger 14, Wittman A. 5, Quirgst, Haidinger und Weiss je 2, Weiser, Wittmann S., Stoiber, Kornherr, Maihold