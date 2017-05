Gymnastics-Talente räumten in Klagenfurt ab

15.05.2017, 08:57 Uhr

Gänserndorf : Gänserndorf |

Tolle Leistungen zeigten Gänserndorfs Kunstturnerinnen und Kunstturner vom SV MB Gymnastics bei den "Offenen ASKÖ Bundesmeisterschaften“ am vergangenen Wochenende in Klagenfurt. Die erfreuliche Ausbeute: 3x Gold, 3x Silber und 3x Bronze.

Die zurzeit besten Turner des Vereines, Florian Vecera und Yannik Lehner, lieferten sich einen spannenden Kopf-an-Kopf-Wettkampf bei den Junioren, den schließlich Florian Vecera mit 0,2 Punkten Vorsprung für sich entscheiden konnte. Erfreulich dabei die Leistung von Yannik Lehner, der sich nach langer Verletzungspause zurückkämpft.

Talent Kevin Gindl konnte alle Erwartungen erfüllen und erturnte in der Klasse Jugend 2 klar den Sieg, sein Vereinskollege Niels Eggenhofer belegte Platz 3. Gold und Silber gab es auch in der Klasse Jugend 3a durch Andreas Drescher und Jordan Bergen. Auch bei den jüngsten Kunstturnern holte der SV MB Gymnastics dank Stefan Neuner (2. Platz) und Christoph Gajda (3. Platz) zwei Medaillen, Samuel Platt und Raphael Titkov belegten in dieser Klasse die Plätze 6 und 7.Nachdem Klara Reisel, Gänserndorfs Nummer 1 bei den Kunstturnerinnen, den Wettkampf maturabedingt auslassen musste, setzte der Sportverein alle Hoffnung in die Nachwuchs-Turnerinnen. In der Jugendklasse 3 überzeugte erstmals Taisia Nizhynska mit Platz 2 vor ihren Vereinskolleginnen Sara-Grace Carabasa (Platz 3) und Stella Lobner (Platz 5).Auch unter den jüngsten Turnerinnen des SV MB Gymnastics gibt es einige vielversprechende Rohdiamanten, die darauf warten, in die Fußstapfen der "Großen" zu steigen. In der Kinderklasse 1 erturnten Damaris-Faith Carabasa den 3., Johanna Neuner den 4., Carla Redlich den 5., Viktoria Helmer den 8. und Jennifer Albrecht den 9. Platz. In der Kinderklasse 2 verpasste Leonie Laumer auf dem 4. Platz nur knapp das Stockerl und Olivia Gantner erreichte den 6. Platz.