Rainer Predl aus Lassee: Im Training für das Race Across Amerika

03.05.2017, 13:47 Uhr

Im August wird auf der Radstrecke bei Großenbrunn eine Fanzone eingerichtet.

EINLADUNG ZUR FANZONE in Groißenbrunn

LASSEE. In vier Monaten ist es soweit. Die Qualifikation für das Race Across Amerika startet in Österreich.Der Lasseer Rainder Predl wird am 8. August am Race Around Austria, dem härtesten Radrennen Europas. Predl wird eine Distanz von 2200 Kilometern und 30.000 Höhenmeter zurücklegen."Nach der Qualifikation haben wir zwei Jahre Zeit, die Vorbereitung für Amerika zu treffen", schmiedet Predl schon Zukunftspläne.Jetzt heißt es aber: Richtung Österreich blicken. Start und Ziel ist St. Georgen im Attergau. Die Fahrtstrecke führt weiter nach Schärding, Litschau, Hohenau, Groißenbrunn - mit der Rainer Predl FANZONE -- Carnuntum, Bad Radkersburg, Lienz, über den Großglockner und das komplette Alpenland Tirol, Vorarlberg und wieder zurück.Der Lasseer Extremsportler kommt aus dem Laufsport, hält mehrere Weltrekorde unter anderem ist der Sieger des Saharamarathon 2014.Am 8.8.2017 ist Start zum Race Around Austria. Bei Kilometer 580 führt der Weg an Groißenbrunn vorbei. Via Live Updates kann auf den sozialen Netzwerken Rainer Predl der aktuelle Kilometerstand ermittelt werden. In Groißenbrunn steht für Zuseher und Schaulustige die Offizielle Rainer Predl Fanzone bereit. Ein kurzer Boxenstopp ist hier eingeplant. Betreuer stehen auch für Fragen offen.