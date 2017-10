Rollstuhl-Rugyby: Meister auf sechs Rädern

13.10.2017, 10:57 Uhr

Bei der Staatsmeisterschaft nahmen vier Mannschaften teil: Die Four Aces, die Steirischen Eichen, die Danube Steelers und die Rugby Bulls. Im Finalspiel um den Staatsmeistertitel siegten schließlich die Four Aces gegen die Steirer. Dritter wurden die Danube Steelers.Andi Ernhofer ist stolz, den Staatsmeistertitel zum zweiten Mal in Folge zu holen. "Neben meinem Verein (die Four Aces) bin ich auch seit längerem im Nationalteam und damit auch international eingesetzt. So war ich im Frühjahr beispielsweise bei einem Turnier in der Schweiz", erzählt er über seinen sportlichen Einsatz.

Multitalent

Ernhofer ist zudem im Schwimmsport äußerst erfolgreich. Anfang November hat er im Rahmen der Wiener Meisterschaft große Chancen, in seiner ersten Saison den österreichischen Schwimm-Cup zu gewinnen.