Staatsmeister im Kombinationstanz: Hofer/Westermayer gelang die Titelverteidigung

08.05.2017, 10:46 Uhr

Staatsmeister-Titel ging nach Auersthal und Gänserndorf

BEZIRK. In einem spannenden Wettkampf um den Staatsmeister - Titel setzten sich die Titelverteidiger - der Auersthaler Klemens Hofer und die Gänserndorferin Barbara Westermayer - erfolgreich durch. Das junge ÖTSV – Paar meisterte den Spagat zwischen Standard und Latein bravourös und wusste über die zehn Tänze am besten zu überzeugen.Bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft und den Österreichische Meisterschaften in der Kombination zeigten am Sonntag 60 Paare in unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen ihr Können in den Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen.

Die Disziplin „Kombination“ wird nicht umsonst gerne als Königsklasse bezeichnet, sind doch die Paare gefordert, die Standard- als auch lateinamerikanischen Tänze gleichermaßen auf hohem Niveau darzubieten.Eine Herausforderung, die in diesem Fall von Klemens Hofer und Barbara Westermayer bravourös gemeistert wurde. Das Paar vom TSK Juventus Wien präsentierte sich perfekt austrainiert, voll fokussiert und konnte damit seinen Titel aus dem Vorjahr bravourös verteidigen.„Wir freuen unser sehr, dass wir es geschafft haben – besonders auch, dass wir uns im Vergleich zum Vorjahr steigern konnten! Es war eine sehr schöne Veranstaltung und wir möchten uns bei allen angereisten Fans und ZuschauernInnen für die Unterstützung bedanken,“ freut sich die Staatsmeisterin Barbara Westermayer.Platz Zwei in der S – Klasse ging, wie auch schon im Vorjahr, an Andrii Kamyshnyi und Karina Shpakovskaya (ATSC Imperial)Platz 3, und damit in diesem Fall gleichzeitig den Vizestaatsmeistertitel, holte sich das österreichische Paar Herbert Stanonik und Alina Soboleva vom TSK Modena Wien. Die Bronzemedaille der Staatsmeisterschaften holten sich Martin Neukamp - Lena Sabitsch vom TSC Team 7 Salzburg.Ergebnisse Österreichische Staatsmeisterschaft Kombination 20176. Mai 2017, Straßwalchen/SalzburgDie Ergebnisse der Staatsmeisterschaften Kombinationstanz:1. Klemens Hofer - Babsi Westermayer (TSK Juventus Wien)2. Herby Stanonik - Alina Soboleva (TSK Modena Wien)3. Martin Neukamp - Lena Sabitsch (TSC Team 7 Salzburg)4. Michael Walter - Christina Walter (TSC Grün- Rot -Wels)Ergebnis S-Klasse:1. Klemens Hofer - Babsi Westermayer (TSK Juventus Wien)2. Andrii Kamyshny - Karina Shpakovskaya (ATSC Imperial)3. Herby Stanonik - Alina Soboleva (TSK Modena Wien)4. Martin Neukamp - Lena Sabitsch (TSC Team 7 Salzburg)5. Michael Walter - Christina Walter (TSC Grün- Rot -Wels)