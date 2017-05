Tischtennis: Angern/Strasshof steigt auf

02.05.2017, 21:38 Uhr

Für die Zukunft hat Obmann Robert Molnar bereits große Visionen. Mit Samuel Ameti wächst ein Nationalspieler heran und auch einige andere junge Zukunfsthoffnungen, die zur österreichischen Spitze zählen, lassen einiges erwarten. "Seit über zwölf Jahren arbeite ich für diesen Erfolg", vermeldet Molnar stolz.Heuer feiert die SG Angern/Strasshof ein besonderes Jubiläum: zehn Jahre TTC Angern, davon fünf Jahre in der Spielgemeinschaft mit Strasshof. Gefeiert wird das ganze Jahr, aber am 12. Mai gibt es ein Fest in der Volksschule Strasshof mit einem sehenswerten Programm.