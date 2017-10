Bilanz 2017: Lagerhaus Marchfeld entwickelt sich positiv

13.10.2017, 15:40 Uhr

Obmann Johann Lang informierte über die rege Investitionstätigkeit im Lagerhaus Marchfeld. So wurden im Geschäftsjahr 2016 in Summe 4,6 Mio. EUR an Investitionen getätigt. Die bedeutsamsten Investitionen waren die Errichtung einer Düngermischanlage mit angeschlossener Düngerlagerhalle sowie die Vergrößerung des Bau- und Gartenmarktes in Strasshof.Die positive wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft präsentierte Geschäftsführer Rudolf Brandhuber. Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Lagerhaus gemeinsam mit 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Umsatz von rund 72,5 Mio. EUR. Das Ergebnis war positiv, die Eigenkapitalquote liegt aktuell bei 41 Prozent.Investitionen gehen weiterDerzeit wird am Zentralstandort in Obersiebenbrunn eine neue Getreidelagerhalle mit einem Fassungsvermögen von 10.000 Tonnen errichtet. Darüber hinaus wird sich die Genossenschaft noch stärker auf die Bedürfnisse der wachsenden Anzahl an Biobauern einstellen und die Angebote in der Region ausbauen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die geplante Umstellung der Übernahmestandorte in Oberweiden und Lassee auf biologische Produkte. In den beiden genannten Betrieben werden ab der Ernte 2018 sowohl konventionelle als auch biologische Erzeugnisse von den Landwirten der Region übernommen.